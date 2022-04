J'ai travaillé en tant que salarié et entrepreneur dans les secteurs électronique aéronautique, plasturgie, semi-conducteur et photovoltaïque, et y ai exercé des fonctions en exploitation, maintenance, expertise, formation, production, R&D, service clients, vente, développement et gestion de projets. Mes expériences et compétences sont réellement larges et qui plus est, accompagnées d'une dimension managériale et business conséquente.

Récemment libéré de mon poste de Directeur des Affaires Industrielles au sein d'une start up développant un nouveau concept de cellules photovoltaïques (localisée sur Poitiers), je bénéficie du dispositif CSP de pole emploi, et souhaite poursuivre mes missions au sein d'une structure ou pérennisation rime avec implication. Je suis totalement mobile et largement ouvert aux déplacements professionnels (compris l'étranger). N'hésitez pas à me contacter pour toutes opportunité d'emploi ou de missions ponctuelles.

Christophe Bono

0675911810

0549216385

chbono.bonneuil@gmail.com



Mes compétences :

Gestion

Conseil

Hyperfréquences

Expertise

Maintenance

Informatique

Audit

Semiconducteur

Photovoltaïque

Automatique

Strategie

Management

Développement industriel