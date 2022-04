Christophe BOSCH

Mes compétences :

Techniques de négociation, d’animation, d’écoute e

Conception d’évnements et d’actions de communicati

Techniques et outils de gestion et d’organisation

Création et développement de dynamiques partenaria

Recueil, analyse et diffusion de données ; gestion

Qualités relationnelles, capacité à établir des ra

Contribution à la définition des critères et objec

Bonne connaissance des métiers de l’animation, de

Approche de publics très différents (âge, origine

Connaissances acquises dans le champ des Politique

Connaissance du fonctionnement des Collectivités

Capacité à cumuler un grand nombre d’actions et de

Rigueur, sens de l’organisation, de la méthode et

Enjeux, évolutions et cadre réglementaire des poli

Participation aux instances et processus de décisi

Capacité d’adaptation à des contextes divers et à

Maîtrise des enjeux territoriaux, connaissance des

Management opérationnel ; analyse de postes et de

Rédaction de notes d’opportunité, cahiers des char

Pré