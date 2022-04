Christophe BOUCHET

Sapeur-Pompier Permanent depuis le 01.08.2013, grade de Lieutenant au sein du SDIS Sorge.

Capitaine Instructeur au niveau Fédéral

Missions : renfort effectif jour pour l'opérationnel sur les 2 casernes du SDIS .

Gestion administrative du SDIS.

Gestion de la prévention au sein des 3 communes ,certifié et recyclé Chargé de Sécurité AEAI (visites de conformités,prévention,mise a jour des dossiers d interventions...).



Responsable de la Section des Jeunes Sapeurs-pompiers de la Sorge depuis mars 2014.



Objectif en cours: cours Instructeur Fédéral tactique (fin septembre 2020)





Intégration du pôle formation du SDIS.



Formations acquises en Suisse:

Instructeur Fédéral Protection Respiratoire

Instructeur Fédéral.

Mousse (SP04)

Fumée (SP03)

Conduite d intervention d un groupe (OP01)

Formateur maison à feu (FM01)

Hydraulique (EX03)

Dossiers d interventions (TA14)

Protection/Sécurisation CH/DCH (PN03)

Conduite d intervention Chef d interv. (TA11 et 12)

Chef de groupe (SO01)

Protection Respiratoire Surveillant (PR13)

Protection Respiratoire perfectionnement (PR12)







Formations Francaise:

Auparavant Sapeur-pompier professionnel en France,au grade de Sergent-Chef, Chef d agrès avec spécialités:

Secours à personnes (SAP3)

Plongeur Sécurité Civile (SAL) SNL (surfaces non libres) et eaux vives.

Feux de forêts (FDF1)

Secours routiers (CFAPSR)

Secours en ravins

Echellier (COD6)

Conducteur tout terrain(COD2)

et animalier .

Service Militaire :BSPP - Brigade des Sapeurs-Pompiers de Paris