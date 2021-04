Développeur de logiciels en C++, Pascal, assembleur x86, Java et NCL, plus particulièrement pour Microsoft Windows. Réalisation d'un éditeur avec coloration syntaxique, améliorations du langage NCL de NatSystem et réalisation d'un générateur NCL vers Java ainsi que d'une partie du runtime associé.



Mes compétences :

Informatique

C++

Windows

Java