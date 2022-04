Christophe BOUDRY

Maître de Conférences Universitaire (71ème section) à l'Université de Caen [mi-temps à Caen (CFCB/Université de Caen) et Paris (URFIST de Paris)]

Co-responsable de l'Urfist de Paris. Chargé du secteur Information Scientifique et Technique en Biologie et Recherche



Formations dispensées:

- Méthodologie de recherche d'informations sur Internet

- Internet : méthodes de recherche et panorama des ressources pour les sciences exactes

- Former les étudiants à la validation de l’information sur Internet

- Gérer avec efficacité ses flux d'informations: initiation aux méthodes de veille et aux outils de gestion bibliographiques

- Tour d'horizon du Web 2.0

- Outils de recherche sur Internet

- Logiciel de gestion bibliographiques Zotero

- Medline Pubmed

- Recherche d'information sur Internet (perfectionnement): méthodologie et outils disponibles

- Mettre en place une veille documentaire sur Internet grâce aux fils RSS

- Initiation aux blogs et wikis. Intérêt pour l'enseignement et la recherche



Principales publications:

Boudry, C. [Biology/medicine 2.0: an overview]. médecine/sciences 28, 653–658 (2012).

Boudry, C. et al.in La formation des doctorants à l’information scientifique et technique. 181–191 (Presses de l’ENSSIB, 2011). http://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00698508

Boudry, C. La formation à distance appréciée pour sa souplesse…. Documentaliste – Sciences de l’Information 46, 39 (2009).

Boudry, C. & Bozet, G. Recherche bibliographique en biologie et en médecine : du bon usage de Medline Pubmed. Médecine Sciences: M/S 20, (2004).

Boudry, C. & Agostini, C. Étude comparative des fonctionnalités des moteurs de recherche d’images sur Internet. Documentaliste-Sciences de l’information 41, 96–105 (2004).

Boudry, C. Évaluation des performances des outils de recherche d’informations sur internet en biologie. MS. Médecine sciences 18, 1107–1112 (2002).

Boudry, C. Typologie et mode de fonctionnement des outils de recherche d’information sur internet en biologie/médecine. MS. Médecine sciences 18, 616–621 (2002).

Boudry, C. & Chartron, G.in Chantiers publics et métiers de l’enseignement à distance au seuil de l’an 2000. Deuxièmes entretiens internationaux sur l’enseignement à distance 2, 217–222 (Editions du CNED, 2000).

Boudry, C., Herlin, P., Coster, M. & Chermant, J. L. Influence of sample size on image cytometry of DNA ploidy measurements. Anal Quant Cytol Histol 21, 209–15 (1999).

Chartron, G. & Boudry, C. ‘Clubs’ biomédicaux sur Internet. in Actes du 2ème Colloque International sur les Usages et Services des Télécommunications (ICUST), 1999 326–34 (1999).at <http://archivesic.ccsd.cnrs.fr/index.php?halsid=96tph9lumsc19svnb4j7gehc83&view_this_doc=sic_00000060&version=1 >

Boudry, C. et al. Automatic morphological sieving: comparison between different methods, application to DNA ploidy measurements. Anal Cell Pathol 18, 203–210 (1999).

Boudry, C., Coster, M., Herlin, P. & Chermant, J. L. Convex hulls in Z²: application to cell sorting. Acta stereologica 18, 427–434 (1999).

Boudry, C., Coster, M., Chermant, L., Herlin, P. & Chermant, J. . Influence of microscopical magnification on speed and quality of DNA measuremnt of archival tumors. Acta stereologica 18, 435–440 (1999).

Boudry, C., Herlin, P., Coster, M. & Chermant, J. L. Influence of Debris and Aggregates on Image Cytometry DNA Measurement of Archival Tumors. Analytical and quantitative cytology and histology 19, 153 (1997).

Boudry, C. Classification cellulaire par morphologie mathématique. (1997). Thèse de doctorat

Guégan, C., Boutin, H., Boudry, C., MacKenzie, E. T. & Sola, B. Apoptotic death in cortical neurons of mice subjected to focal ischemia. C. R. Acad. Sci. III, Sci. Vie 319, 879–885 (1996).





Mes compétences :

Internet

NTIC

Recherche

Veille

Web