Christophe BOUGH

Créé en 2002 et en progression de 25% par an depuis 2 ans, la marque EXIM Expertises compte aujourd'hui 70 cabinets de diagnostics immobiliers dans toute la France basés sur le système de la franchise. Notre métier historique est le diagnostic immobilier. Nous sommes aujourd'hui orientés sur les repérages amiante avant travaux, repérages sur les enrobés routiers et axons également notre développement sur les mesures d'empoussièrement.

Depuis quelques années, nous avons axé notre développement sur l'assistance à maîtrise d'ouvrage dans le domaine de l'amiante, du plomb, des termites et de la gestion de déchets pour l'avant travaux et l'avant démolition. Nous intervenons notamment sur de gros sites industriels, sur du tertiaire et sur des ERP (Etablissement recevant du public).

Nous disposons d'une équipe de 6 techniciens dans une structure comprenant 11 personnes sur le département du Nord.

Avec une forte progression de son chiffre d'affaires en 2013, EXIM Nord est une structure en plein développement et en pleine diversification qui recrute en permanence techniciens et commerciaux.



