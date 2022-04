Christophe BOULARDIN

Bonjour tout le monde, je m'appelle BOULARDIN Christophe, j'ai 26 ans et je suis un jeune qui s'adapte très vite dans le milieu professionnel. Je suis actuellement en formation en alternance avec La Poste afin d'obtenir un diplôme d'attaché commercial. De plus, la fin de cette formation je souhaiterai travailler dans le département de la Gironde afin de continuer à construire mon avenir professionnel et familiale.



Mes compétences :

Accueil physique et téléphonique

Aisance relationelle

Relations clients

Conformité