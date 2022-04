Christophe BOUMATI

Diplomé de l'ecole d'Architecture de Toulouse, Architecte DPLG depuis 2002 et co-gérant Sarl DB Architecture , Toulouse.

Mon expérience en tant qu'architecte associé au sein de l'agence DB architecture m'a permis d'appréhender tout type de projet tant en conception qu'en réalisation : villas contemporaines, rénovations, logements collectifs pour des promoteurs locaux, restaurants, bâtiments industriels et tertiaires de bureaux, ERP, mise aux normes handicapés.

Nous avons réalisé ces dernières années le village des marques de Nailloux ( Conception et Permis de constuire - 170 boutiques) et sommes spécialisé en agencement de restaurants / magasins.













Mes compétences :

AutoCAD

SKETCHUP

ARTLANTIS