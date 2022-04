Christophe BOUQUET

J'ai rejoint effiCity comme consultant immobilier en région parisienne.

J'y développe une équipe de consultants indépendants.



effiCity est une plateforme de services nouvelle génération permettant à des indépendants de développer leur propre service d’agence immobilière.



Présent dans 650 villes, EffiCity regroupe 300 consultants immobiliers connectés et unis autour de trois valeurs : L’Innovation – La Qualité de service – Le Collectif



Notre concept, soutenu par un acteur majeur de l’immobilier, enregistre +270% de croissance.

Il est la solution idéale pour toute personne aspirant à plus de liberté.



Envie d'en savoir plus ? Contactez-moi au 06 61 22 27 27.



Mes compétences :

Conseil

Prospection commerciale

Relationnel

Développement commercial

Gestion de la relation client