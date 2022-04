Christophe BOURDIC

Compétences dans la vente de biens d'équipements et consommables 25 ans dans de grands groupes pharmaceutiques, en dentaire, ophtalmologie et chirurgie et 5 ans dans le tourisme.

Mise en place de workshop, gestion des KOL.

Dynamique, autonome et ayant un goût prononcé pour les relations humaines et la réalisation des objectifs.





Mes compétences :

Stratégie de communication

Techniques de vente

Gestion budgétaire

Animation d'équipe

Marketing

Conduite de réunion

Droit commercial

Microsoft Office

Analyser les besoins et définir les objectifs

Administration des ventes

Mailing