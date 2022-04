Christophe BOURGUE

Après plus de vingt ans de gérance de GMS équipement de la personne ,bazar et la restauration.



Je recherche aujourd'hui un nouveau challenge en tant que commercial régional pour pouvoir mettre mes compétences et expériences au profit de commercial terrain.

Mon parcours atypique fait de moi une personne qui s'adapte facilement et surtout dans des domaines différents.

Je suis un homme de terrain, motivé doté d'un esprit d'équipe.