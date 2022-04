Christophe BOURNEL

Expertise en Pâtisserie, chocolaterie, confiserie, glacerie, j'ai 34 ans d'expérience dans tout les domaines de la pâtisserie et connais le métier de traiteur et pâtisserie de restauration. Je suis diplômé du titre de formateur professionnel d'adultes et formateur professionnel technique en pâtisserie. J'ai 50 ans et je possédé une solide expérience en la matière ainsi que de solides compétences dans le domaines ainsi que des des compétences transversales dans le domaine de l'accompagnement et de l'insertion professionnelle.



Mes compétences :

Autonomie professionnelle

bureautique, accompagnement, insertion