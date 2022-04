Christophe BOURREL

Président fondateur de SECURIGESTES, je suis en charge du développement pédagogique et du recrutement des formateurs permanents et vacataires.



Expert conseil et formateur, j'interviens dans les domaines suivants :



Santé-sécurité au travail :

- Accompagnement à la démarche d'évaluation des risques

- Intervenant en Prévention des Risques Professionnels

- Audit de conformité règlementaire

- Formations en SST, PRAP, Manutention mécanique, Travail en hauteur, Risque chimique, Risques psycho-sociaux, Management de la sécurité...



Sécurité incendie :

- Chargé de sécurité

- Mandataire de sécurité

- Rédaction de notice de sécurité pour ERP et évènementiel

- Formations



Transport de marchandises dangereuses :

- Mission de Conseiller à la sécurité TMD externe, toutes classes

- Formations



Formateur de formateurs :

- Initiations

- Occasionnels

- Professionnels

- Thématiques : Gestes et Postures, Risque chimique...



www.securigestes.com



Mes compétences :

Ergonomie

Audit

Transport de marchandises dangereuses

Sécurité incendie

Réglementation Sécurité

Risques psychosociaux

Risque chimique

Évaluation des risques

Management de la Sécurité au travail

Formation de formateurs

Secourisme/Assistance aux personnes

CHSCT

Caces

Prevention des addictions

Pédagogue