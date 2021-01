Christophe BOURY

Photographe :

Photographe de mariage, reportage photo événementiel

photos produits, portraits, retouche, trucage et montage, corporate ou grand public.



Un style :

Photographe de Mariage, Marqué et personnel, appliqué à chaque image, mon style apporte à vos photos de mariage une touche artistique, sobre et délicate. Ma démarche photojournalistique discrète, agréable et sensible à ceux qui m’entourent. Je fixe de manière naturelle et spontanée tous ces moments qui vont faire de cette journée un moment unique. Saisir l’émotion, les échanges de regard, la joie d’être réunis.



Une démarche :

Mon travail est de vous proposer des reportages naturels et des images spontanées. Donnant envie d’organiser la plus inoubliable des journées, pour en tirer l’essence et l’émotion sans négliger l’aspect familial d’un tel événement.



Formation Photo :

Vous souhaitez prendre des cours photo avec un professionnel...



Vous avez un reflex numérique, un compact à objectif interchangeable ou un bridge et souhaitez l'utiliser en mode manuel.

Vous cherchez des cours de photos à la fois ludiques, efficaces et adaptés à votre niveau.

Profitez de ma méthode de formation axée sur la pratique et la mise en situation.



• Passionné d’images depuis mon plus jeune âge, formé à l’école MJM à Paris,

je fais partager ma passion et ma connaissance des techniques de la photographie

et du graphisme.





Mes compétences :

Création

Design graphique

Réalisation

Formation