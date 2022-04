Christophe BOUSQUET

Photographe professionnel ayant suivi une formation longue durée dans ce domaine pour parfaire mes connaissances acquises depuis plus de 20 ans. Je serai à même de réaliser vos packshot produits, photos corporate.

Je peux également vous préparer vos catalogues produits, flyers, affiches publicitaires.

Je dispose également de tout le matériel studio nécessaire pour effectuer vos prises de vues en intérieur ou extérieur.

N'hésitez pas à regarder mes travaux photos surArray et me contacter si besoin.



Mes compétences :

Informatique

Photographie

Adobe Lightroom

Canon 5D

Microsoft Windows

Adobe Photoshop