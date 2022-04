Christophe BOUTET

De formation initiale d’analyste programmeur sur AS 400 (CCI de TOURS), j'ai passé quelques années en tant que correspondant informatique dans une Mutuelle Santé à Angoulême, où j'étais chargé d'exploiter et de maintenir nos différentes applications de gestion, ainsi que d’assurer une assistance aux utilisateurs.

Je suis aujourd'hui de retour dans ma région de prédilection, en portage salarial chez RH Solutions.

Après avoir exécuté une mission de presque 5 ans sur le site MGEN Technologies basé à TOURS, au service Développements/Intégration Graphtalk AIA, j'ai intégré aujourd'hui un pôle externalisé,dédié à l'analyse et au développement Graphtalk AIA, toujours pour le compte de MGEN Technologies.



Mes compétences :

AIA

As400

Assurance

Géode

Graphtalk

GraphTalk AIA

Microsoft SQL

Mutuelle Sante

Santé