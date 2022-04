Christophe BOUTIN

Créer de la valeur pour l'entreprise, développer et accompagner mes collaborateurs, donner du sens.

Prendre du plaisir avec mon équipe et mes clients.



J'applique le "Management Minute" au quotidien :

- Des collaborateurs qui se sentent bien dans leur peau produisent de bons résultats.

- La productivité, c'est à la fois la Quantité et la Qualité.

- Aidez les collaborateurs à atteindre leur plein potentiel : surprenez-les à faire du bon travail !

- La meilleure minute dépensée, c'est celle que j'investis dans les individus.





Mes compétences :

Vente

Management

Merchandising