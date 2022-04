Management control for R&D Department, and Manufacturing Plant.

Working with India team from Mahindra & China team from Peugeot Motocycle JV (with JNQQ).

Skills in R&D Project management, cost tracking and report requirements



Mes compétences :

Gestion de projet

Planification de projet

Rigueur

Management opérationnel

Relationship

Gestion budgétaire