Christophe BOYER

Aujourd'hui en formation bureautique( word, excel, powerpoint, web ) au greta de Morlaix,

je m'engage début octobre au sein de l'école de Saint Germain en Laye( 78 ) pour un certificat de spécialisation en Gestion des Arbres d'Ornement(CS GAO).

A son issu, je souhaiterais intégrer une structure type bureau d'étude ou administration(services espaces verts).



Mes compétences :

Réalisation de devis

Conseil et suivi client

Initiative et développement publicité( flyers, sit

Maitrise et organisation des chantiers d'élagage

Encadrement de stagiaires grimpeur-élagueur

Coordination des équipes sur le terrain