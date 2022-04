Christophe BRAUD

Je suis titulaire d'un doctorat en Sciences de la Vie et de la Santé (obtenu à l'université de Nantes - avec les félicitations du jury).



J'ai intégré la société TcLand Expression quelques semaines après ma soutenance de thèse. Après 1 an d'ancienneté, j'ai été promu chef d'équipe de la partie technique R&D Biomarqueurs (transplantations hépatique et rénale, Polyarthrite rhumathoïde, maladie de Crohn).



Je participe activement à la mise en place du LIMS, de l’automatisation du laboratoire, de l’accréditation ISO17025 ainsi qu’à la veille technologique de la société.



Mes compétences :

R&D

Gestion de projet

Biotechnologies