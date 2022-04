Christophe BRÉCHIGNAC

Depuis 1994 J’exerce la fonction de Directeur de Production auprès d’Agences de communication évènementielle de premier rang. Par mon savoir faire je contribue à la réussite opérationnelle de nombreuses conventions séminaires, lancements de produits et d'expositions.

Les Agences avec lesquelles je collabore : Eurorscg C&O - Market Place - DDBLive - Le Public Système – Simple, pour des clients de l’industrie, la banque,

l’informatique, le luxe, les Administrations publiques.



Responsable de l'ensemble des moyens humains et techniques mobilisés, j'en dirige la définition et la mise en oeuvre en m'appuyant sur les équipes constituées et les fournisseurs contractés. J'établis les budgets prévisionnels (de quelques dizaines de milliers d'euros à plusieurs millions en fonction de la taille et de la nature de l'opération) et en assure l'exploitation dans les délais impartis. A ce titre, j'interviens dans tous types de lieux (installations client – amphi, salles de réunions - installations industrielles – centres de conventions – salles de spectacles –infrastructures éphémères - chapiteaux). Je possède la connaissance de la réglementation spécifique

(ERP – IGH) et générale



Mes compétences :

budgets

Evénementiel

Gestion des budgets

Recherche

Gestion budgétaire