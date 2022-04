Christophe BREDEL

Depuis sa création en 1974, la société CEA (Container Equipement et Arrimage), développe et innove sans cesse pour apporter aux exportateurs français des solutions spécifiques à la conteneurisation.

Forte de notre expérience acquise dans le domaine maritime, notre gamme de produits étend aujourd'hui sa notoriété à tous les modes de transports.

Nous fabriquons, vendons et distribuons, en France comme à l'étranger, des équipements et des fournitures pour le transport (coussins de calage, absorbeurs d'humidité, scellés, sangles d'arrimage...)



Mes compétences :

Commercial

Encadrement

entreposage

Esprit d'équipe

International

Logistique

Management

Motivation

Professionnalisme

Réactivité

Transport

Transport international

Transport maritime