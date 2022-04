Christophe BRESLAVEC

Avec bientôt 19 années d'expériences professionnelles pour des sociétés travaillant pour les secteurs tel que l'automobile, l'aéronautique et l'électronique, je suis actuellement en poste chez Martin Technologies en tant que Technicien Qualité Produit.

J'assure l'interface entre le client et le service qualité (déplacement, gestion des non conformité, audits de certification et client).

Mes différents emplois m'ont permis d'acquérir de bonnes connaissances sur l'injections plastique, l'emboutissage, et le marquage industriel.





Mes compétences :

Utilisation des outils qualité

Capacités d'analyse et de synthèse

Rigueur dans le travail

Microsoft Word

Microsoft Excel

ISO 900X Standard

Internet

ISO 14001 Standard