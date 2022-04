Christophe BRESSAC

Artiste sculpteur depuis 5 ans maintenant , je m attache à inscrire dans l acier mes émotions et mes ressentis les plus divers.

Mes créations sont une réponse à l universalité de l art .Elles font émerger une palette d émotions et de sentiments à laquelle chacun peut s identifier .

L acquéreur retrouve son identité dans la pièce choisie même si elle fut le reflet de mon âme .

Je souhaite aujourd hui permettre à un public le plus large possible de découvrir mes créations.

Pour cela , j ai ouvert une boîte de dialogue où les personnes inscrites ont souhaité figurer .

Elle me permet d échanger sur les nouvelles oeuvres grâce à l envoi de photos , de communiquer sur les tarifs et les lieux d'exposition mais également de convier les amateurs d art aux vernissages .

Mon objectif étant d échanger le plus largement possible sur mon travail , je vous invite à rejoindre cette boîte de dialogue .



