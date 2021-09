Christophe BRETHES

Bonne maîtrise de loutil informatique (word, excel et infologie)

Recherche et développement des nouveaux produits

Analyse des stocks et des besoins de fabrication ou de réapprovisionnement

Prévision de commandes fournisseurs

Excellente maîtrise des techniques demboîtage

Excellente maîtrise de la cutteur

Réception et contrôle des commandes

Organisation des postes de travail pour les opérateurs



Janvier 2015 à aujourdhui : Chef déquipe et en charge de la recherche et du développement CDI (Ets CASTAING SAINT SEVER)

2000 à 2015 Charcutier Traiteur CDI (Entreprise GOUBIE MONT DE MARSAN)

1999 à 2000 ; poissonnier CDD 6 mois (Carrefour MONT DE MARSAN)

1998 à 1999 Charcutier Traiteur CDD 5 mois (Leclerc CAPBRETON)

1997 Traiteur CDD 2 mois (Leclerc MONT DE MARSAN)