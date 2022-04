Christophe BRETONNIERE

Objet: Demande de stage dans le cadre d'un CS gestion des arbres d'ornements.

Depuis mes premier pas dans le secteur des espaces verts, j'ai porté mon attention et ma réflexion sur la notion de durabilité tant par l’agrément sur le plan fonctionnel et ornemental que sur la pérennité et l'impact écologique et économique de chaque intervention. Je m’épanouis en m’appliquant à développer des qualités et capacités qui prennent tout leur sens dans la production de mon travail tel que l’intelligence pratique, le sens de l’observation, une bonne organisation ainsi que la maîtrise des procédures techniques.

Aujourd'hui, mes expériences riches d'enseignement, la conscience de l'importance et de la nécessité d'une bonne gestion d'un patrimoine arboré me permettent d’être certain de ma volonté d’implication. Polyvalent, autonome, et ayant le sens du contact, je suis volontaire pour vous apportez mes qualités et m’investir.