Christophe BRIQUET

Après des études aux USA entre 1982 et 1988 avec l'obtention du Bachelor et du Master en sciences politiques, j'ai eu l'opportunité d'effectuer différents stages auprès d'administrations publiques:



- The United Nations Centre on Transnational Corporations (UNCTC), New York

- Office Fédéral des Affaires Economiques Extérieures (OFAEE/BAWI), Berne

- Direction Générale des Relations Economiques Extérieures (DG I), Bruxelles



Suites aux stages, une activité professionnelle de gestionnaire m'a été proposée à Zurich auprès de la Compagnie Suisse de Réassurance. Après cette première expérience professionnelle, un poste m'a été proposé auprès du service contentieux de l'Union Internationale des Transports Routiers (IRU) à Genève, mon travail a ensuite évolué auprès de différents services administratifs.



Après plus de 15 ans dans cette organisation, je me dois de viser d'autres objectifs professionnels; mes atouts sont l'expérience et la loyauté; je suis discret mais totalement ouvert à l'apprentissage d'une activité professionnelle différente.



Je suis marié avec trois enfants à charge. J'apprécie les dicussions politico-économiques, et entretiens avec plaisir mon petit domaine et mes animaux domestiques.



