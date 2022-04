Christophe BRISSET

Mon parcours:



J'ai créé en Janvier 2009 ma propre structure,couvrant EMEA, CIS et l'Inde, qui assure le développement marketing et commercial pour des sociétés désirant développer ou créer de nouveaux axes de business dans ces régions.



En Octobre 2006, Je rejoint le groupe Disruptive, marque GEAR4, accessoires Ipod/Iphone/ téléphonie mobile. Je suis en charge du développement international, intégre une équipe de 12 personnes en EMEA et CIS, conduit en 2 ans une activité de 4M€ à 15 M€, ouvre une vingtaine de nouveaux pays, developpe le secteur téléphonie Mobile et réseaux Apple booster par la montée en puissance de L'Iphone. Je gère les clients et Dossiers Europeéns/Internationaux.



En Avril 2006, je suis en charge seul de l'activité Retail France multi rayons pour la licence Body Glove( Licence surf textile US exploitée dans le domaine de l'accessoire technologique - Housses téléphones,APN, Ordinateurs portables, MP3, CD, PDA..) du suivi des clients européens et développement de certains produits ( MP3/HAPN) .



Avant ceci, en Septembre 2002, j'étais en charge de l'équipe Retail France incluant également les produits à marques Fellowes. j'ai recruté et manager une équipe de 9 personnes

Le résultat a été l'ouverture et le développement de tout les comptes majeurs France retail dépassant les objectifs du groupe



Avant cette aventure, J'ai intégré une start-Up appelée Ukantoo technologie dans le dommaine du logiciel pour l'aide à la création et la gestion d'entreprises, et est créé de toutes pièces l'activité retail France (Elaboration des produits à base de contenu déjà existants,packaging stratégie, logistique, vente...)



Xerox: 1998 à 2001, Key account France pour le marché Retail(Copieurs, Imprimantes Jet d'encre et Multifonctions, consommables).Résultat: en 3 ans CA de 3M€ à 15M€



Mes précédentes expériences ont été réalisées à travers le groupe Felowes ( 1er passage, National Key account B to B), le milieu du Food en GD ( Le groupe Brossard et Auga).



Mes compétences :

DIRECTOR

Export

International

International Sales

Managing director

Microsoft Technologies

Multimedia

Nouvelles technologies

Retail

Sales

Sales Director

Vente