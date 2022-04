Christophe BRISSI

Automatisation et intégration continue:

• Elaboration de la stratégie d’automatisation (globale et par projet)

• Conception, développement et maintenance de structures/outils d’automatisation

•Conception, développement et maintenance de plateformes d’intégration continue



Processus du test logiciel:

• Planification des tests

• Estimation de l’effort de test, évaluation des risques (projet et produit)

• Identification des métriques de test et des critères d’entrée / sortie

• Analyse, conception, implémentation, exécution des tests et analyse des résultats

• Contrôle de l’avancement des tests, suivi des incidents / défauts et rédaction des rapports de tests

• Tests fonctionnels / non-fonctionnels (fiabilité, performance, charge), tests structurels et tests de confirmation / regression



Environnements:

• Architectures client/serveur en environnement distribué (haute disponibilité, redondance, répartition de la charge)

• Environnements virtualisés

• Systèmes embarqués



Certifié ISTQB, niveau fondation (score: 40/40)



Modèles de développement logiciel: V-model et Agile/Scrum



Processus qualité: ISO 9001 et TL 9000



Qualités: Esprit d’équipe, rigoureux, curieux, grande capacité de travail et d’adaptation



Mes compétences :

3GPP

Agile

ATM

Automatisation

Bugzilla

DOORS

Intégration

Linux

Méthodologies

Perl

Qualité

SCRIPTS

Scripts Shell

Shell

SIGTRAN

SS7

Test

UNIX

Wireshark

Android

ISTQB

C/C++

Python

Perforce

Java

VirtualBox

Virtualisation

Git

VMware