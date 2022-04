Christophe BRISSON-VIVIEN

––



Directeur de creation avec plus de 10 ans d’expérience dans le design graphique et packaging, au service de marques telles que Krug, Ruinart, Hennessy, Louis XIII, Hermès, Lancôme or Guerlain.



Autodidacte, ma passion, ma curiosité et mon intuition m’ont rapidement amené à gérer des projets d’envergure pour les plus prestigieuses maisons de luxe.



Il y a 3 ans, j’ai co-fondé l’Atelier Casanova. Du concept à la forme, chacune des création sur lesquelles je conduit l’équipe créative de l’agence est menée avec le même esprit d'exigence, combinant audace et sens du détail. Je suis fier d’avoir contribué à l’essor de l’Atelier, qui est aujourd’hui devenu une référence au sein des agences de design luxe parisiennes.



––



Creative director with over 10 years experience in packaging and graphic and, serving brands such as Krug, Ruinart, Hennessy, Louis XIII, Hermès, Lancôme or Guerlain.



Self-taught, my passion, my curiosity and intuition quickly led me to handle large-scale projects for the most prestigious luxury brands.



Three years ago, I co-founded Casanova Atelier. From concept to shape, each creation on which I lead the creative team of the agency is conducted with the same spirit of requirement, combining daring and high sense of detail. It's a pride for me to have contribute to developing Casanova Atelier, which today has become a reference among Paris luxury design agencies.



Mes compétences :

Directeur de création

Packaging design

Retail design

Graphic design

Identité de marque

Illustrator

Photoshop

Indesign

Rhino 3d

Keyshot

Vray