Christophe BROSY

Designer produit pendant 13 ans, puis infographiste depuis 10 ans, je réalise des sites internet, bannières animées, mailings, toute forme de création graphique et je développe actuellement une activité de formateur pour le web et la PAO.

Je fais partie de Port Parallèle, Coopérative d'Activités et d'Emploi.





Mes compétences :

Adobe InDesign

Adobe Illustrator

Adobe Photoshop

Adobe Dreamweaver

Logos

Supports de communication

Design graphique

Wordpress

Création de site web