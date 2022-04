Christophe BRY

Les grands groupes, filiales, Start up ou PME au sein desquelles j'ai pu m'épanouir, m'ont permis d'acquérir des compétences de vente, de négociation à haut niveau, de management d'équipes et de technique multimédia.



J'ai exploité à fond ces opportunités et grâce à elles aujourd'hui, je suis expert sur mon métier.





Mes compétences :

Chef des ventes

Directeur régional

Grands comptes

Management

Négociation

Responsable d'agence

Ventes