Christophe BUET

Ingénieur Gérant de la PME ANICIA (www.anicia.fr) dont l'activité est basée principalement sur la commercialisation d'appareils de mesure destinés aux laboratoires d'essais.

Cette compétence alliée à 20 ans d'expériences professionnelles dans le domaine de la mesure me permet de dispenser des formations professionnelles liées à l'utilisation de systèmes numériques de mesure et plus globalement à la réalisation pratique d'essais. Je participe à l'enseignement du Master IDIM (Ingénierie du Diagnostic, de l'Instrumentation et de la Mesure) à Paul Sabatier Toulouse III, ainsi qu'aux formations "Mesure Instrumentation Essai 1" pour AIRBUS et ses sous-traitants.



Epicurien et bon vivant, je participe également à l'animation un Club d'amateurs de Cigares toulousain (www.cigares-compagnie.com).



Mes compétences :

Acquisition de données

Formation

Formation Technique

Technique