Christophe BUFALO

Titulaire d'une maîtrise d’Architecture, j’ai à cœur de réunir dans chacun de mes projets, ergonomie, structure et respect du budget ainsi qu’une touche de sensibilité et esthétisme.

Mon rôle consiste à concevoir et dessiner des projets, de les suivre jusqu’au permis de construire. Je dois réaliser divers documents pour la vente comme des notices descriptives et des devis, mais aussi l’attestation Bbio pour les permis.

Ma rigueur, mon autonomie professionnelle, mais aussi mon esprit d'équipe et d'analyse me permettront de mener à bien les missions que vous me confierez.

Ma fonction est aussi de faire en sorte que l’agence fonctionne correctement. Je crée des outils permettant d’être toujours plus rapide et efficace. (Bibliothèque de plan informatisée, suivi des dossiers clients par commerciaux, outils de métré…)

Je travaille également sur la communication et sur l’impact. (Mode de rendu, développement d’une page Facebook, site internet), je contribue ainsi également à l’élaboration de visuels et vidéos diffusés sur les écrans et des bâches, kakemonos utilisés sur les divers salons.

Créatif, je réalise des visites virtuelles de maisons, de bâtiments, en vidéo ou en image 3D via des lunettes. Je sais aussi fabriquer des maquettes avec une imprimante 3D.



Je me rends régulièrement sur les salons de la construction, de l’immobilier et de matériaux pour rester au fait des innovations techniques, et des tendances esthétiques.

Disponible, mon expérience sur chantier est également un atout sur lequel je peux m'appuyer pour vous proposer mon assistance technique, lors de visite de chantier.



Je suis à la recherche de nouveaux challenges.



Mes compétences :

Autocad, Sketch Up, Lumion, Revit,

Adobe Photoshop

Microsoft Office, Excel, Word

Cype Ingeneros (etude thermique)

Management, etude projet, expert technique, commun