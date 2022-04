Christophe BULTEL

Doté d'une formation de haut niveau en audit et consulting en communication (ISIC Bordeaux Montaigne), après 5 ans de formation en sciences et techniques de l'agronomie et du vivant, j’ai travaillé chez l’annonceur à Paris et Bordeaux, et je travaille depuis 11 ans en agence conseil en communication à Paris, à Bordeaux puis à Nantes. J’ai été par ailleurs enseignant-consultant et manager de programmes en management de la communication durant 17 ans.



J’ai collaboré à Paris en 1992 avec Anne-Marie Sacquet pour l'agence conseil en communication BARTER, au coeur des engagements pour l'environnement, avant de développer à Bordeaux en 1993 un pôle conseil en communication pour l’environnement au sein de l'agence conseil o tempora en partenariat avec le cabinet en génie écologique DSA Environnement. En 2012 j'ai pris la responsabilité à Nantes de l’agence conseil RC2C, pionnière en matière de RSE, dont je suis devenu salarié associé en 2015, comme Directeur de clientèle-Consultant.



J’ai rejoint en 2017 l’agence conseil en communication globale Epiceum l’anti com ! créée à Paris il y a 16 ans et déjà implantée à Lyon et Bordeaux, pour créer et développer Epiceum à Nantes.



Je conduis de nombreuses missions de conseil stratégique en communication (corporate, publique et politique), de conception de plateforme de marque (séduire, vendre), de pilotage de plan de communication d’intérêt général (sensibiliser, expliquer, mobiliser, changer), d’accompagnement des démarches RSE (diagnostic et plan d'actions, dialogue parties prenantes, reporting et communication), d'animation du débat public et de la concertation citoyenne (partager, débattre, convaincre).



Je conduis aussi des formation-actions pour des étudiants, des cadres, des dirigeants, des élus, et des agents territoriaux dans deux domaines d’expertise : communication citoyenne et changements de comportement, et communication pour la RSE & le DD.



Mes compétences :

Agenda 21

Communication responsable

conseil en communication

Stratégie de marque