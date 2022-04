Christophe BUREAU

Responsable de bureau d'études et de maintenance.

Recherche et études mécaniques de machines de formage hydrauliques, et de leurs outils.

Réalisation des fonctions électrotechniques et hydrauliques, ainsi que la gestion de la sécurité personnel et machine.

Programmation des automates et des terminaux de dialogues hommes-machines.

Mise en marche, formation et maintenance sur site.





Mes compétences :

Maintenance électrotechnique et électromécani

Automaticien

DAO

Dessinateur projeteur

Hydraulique industrielle