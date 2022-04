Christophe BURIN

- Offre de Formation et d'Accompagnement pour équipe de Direction (Direction Générale, Responsables Opérationnels, Direction Ressources Humaines) en Stratégie & Ingénierie de Transition d'Organisation & Projet de Transformation (Management général - Business Development - Pilotage - Solutions de gestion CRM & ERP)



- Principaux domaines : amélioration continue, transformation de business, conduite du changement, management des organisations (organisation projet, management transversal, stratégie Lean, démarche Agile, maturité organisationnelle), solutions de gestion CRM & ERP (besoin, déploiement, formation)



- 10 ans de management général en environnement high-tech pluri-sectoriel, dédié aux problématiques d'innovation et de solutions à forte valeur ajoutée technique (conseil et expertise, développement technologique, ingénierie)



- Membre de BeezNet (Fondateur V.Iacolare) et ADI Development (Fondateur J.Pons)



Mes compétences :

ERP (AMOA/AMOE)

Consultant Organisation

CRM On demand (INES)

Formateur Consultant

Directeur de projet

Chef de projet

Management de projet

Management des risques

Transition Manager

SAAS

Performance

Organisation

CRM

Management

Business Development

Innovation

NTIC

Conseil

Formation

Administration d'entreprises