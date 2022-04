Christophe BUZANCAIS

Double compétence de Responsable Qualité Sécurité Environnement Développement Durable en formation, et de Géologue, 30 ans d’expérience dans l’exploration pétrolière.



Qualité Sécurité Environnement Développement Durable

• Mettre en œuvre les normes ISO : 9100/14001/26000/22000

• Assurer la veille normative et réglementaire

• Identifier les risques QSEDD

• Manager et conduire un projet.

• Créer et animer un système intégré Qualité, Sécurité, Environnement et Développement Durable.

• Conduire des projets d'amélioration.

• Réaliser des audits internes.

• Utilisation de l'informatique en bureautique, en communication et en gestion de projet.

• Connaissances des référentiels normes IFS, BRC.





Suivi gestion projet

• Responsable du suivi des opérations géologiques sur chantiers de forage.

• Management hiérarchique de 4 à 6 personnes.

• Management transversal : Interface entre les départements géologie et les opérations de chantier.

• Gestion de projet (Préparation des opérations/ Coordination / Suivi / Reporting / REX).

• Coordinateur des compagnies de service impliquées et garant du contrôle et de la qualité du service dans le respect du code de conduite environnemental.

• Contrôle et suivi de budget.

• Application des normes de sécurité.



Mes compétences :

Offshore /On shore Oil & Gas

Mud Logging

QSEDD

Emergency Training

Audit