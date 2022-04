Christophe BUZONIE

CAPGEMINI/SOGETI (01/2000-now)

05/18-Now - SUEZ - Mantis management Company Applications

02/18-04/18 - TOTAL - MENDIX WebApps UX/UI Designer, Developer

09/14-01/18 - CNAV - Devops

09/13 - Now - ANDROID, M2M, IOT, Wearable, Robotic, Retrogame, ... R&D

09/13 - Now - 3DPRINTING Designer (http://www.shapeways.com/shops/boopstore )

03/13-08/14 - EDF- Android/Iphone Senior Technical Consultant

10/12-02/13 - ESMA (European Securities&Markets Authority)-UX/UI Designer

09/12-10/12 - SOGETI R&D-Technical leader / Senior Developer

05/12-07/12 - VEOLIA-UX/UI Designer

04/12-05/12 - SOGETI-Java Advanced Mobility Formation

09/10-03/12 - CAPGEMINI World Wide Staffing-.NET Developer

05/10-Now - ANDROID-BoOpGame Design, Marketing and Sales

04/10-06/10 - SOGETI-Android Developer - R&D

05/09-03/10 - EDF-PHP Developer- AGILE mode

03/09-04/09 - SOGETI-.NET Developer

01/09-02/09 - CNAM-UX/UI Designer CNAM Workstation

12/07-07/08 - SOLFEA-Powerbuilder Developer+Transact SQL-TMA

10/07-12/08 - PSA-UX/UI Designer

07/06-10/07 - GDF-UX/UI Designer

01/06-06/06 - ORANGE-UX/UI Designer ORANGE Workstation

06/05-12/05 - CANAL+Webmaster

07/04-05/05 - BNP-UX/UI Designer

06/04-06/04 - PEUGEOT-UX/UI Designer

09/02-06/04 - PPR-Webmaster

06/02-08/02 - BOUYGUES TELECOM / IMODE-Designer

01/02-06/02 - FISYSTEM-Webmaster, Web Designer, HTML Coder

06/01-12/01 - SNCF-HTML Coder Manager

01/01-06/01 - COCA-COLA-Web Designer

06/00-01/01 - Web Designer/HTML Coder for different projects

04/00-06/00 - VIVENDI-HTML Coder Manager

01/00-03/00 - SFR-Web Designer/HTML Coder



ECRITEL

10/97-12/99 - ECRITEL – Videotext / Web Designer



CBVISION

1993-1997 - Manager - Videotext Designer / Windows Software Development



PRESTEL

1992-1993 - Project Manager / Telematic Server Technical Leader / Videotex Designer



CDSTI

1989-1992 - Manager - Telematics - Professional and Public Videotex Server



Specialties: Android, UX/UI Design, Ergonomy, Retrogame, A/R, M2M, Arduino, LilyPad, Wearable, Art & Computing, 3D Printing, Maker, DIY



Mes compétences :

Android

Phonegap

Javascript

JavaScript/Ajax

3DSMAX

Java/j2ee

Web Design / Mobile Design / Web apps Design

HTML

HTML5 CSS3

IHM

Photoshop

C#

UX/UI design

Oracle

SQL Server

Mobile marketing

Game designer

Story Board

Xml et les Services Web

JSON

Blender

JQuery

Business Analysis

Mobile Design

Business Intelligence

Project Management

Business

CSS 3

Business strategy

Management des ventes

Conseil en management

Arduino

M2M

Wearable

LilyPad

Web Services

UNIX

SQL

Microsoft C-SHARP

Microsoft .NET Technology

Java

eCommerce

XML

Wi-Fi

UML/OMT

Quality Control

Personal Home Page

Oracle PL/SQL

Microsoft Windows

Linux

HP Hardware

Global Positioning System

GPRS

Framework

Ethernet

Edition

ECLiPSe

Cascading Style Sheets

C++

C Programming Language

AutoDesk

Adobe Photoshop

Actuators

API

3D Studio Max