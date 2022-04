Christophe C-CUBE

Expérience de plus de 10 ans en conseil en formation ,

Spécialisé dans le suivi d'activité et l'analyse financière d'un réseau de portée régionale,

En charge d'un projet informatique d'envergure,

j'ai désiré créer, en activité accessoire, une entreprise de conseil en organisation en direction de collectivités territoriale et de PME / TPE

Quelques exemples : analyse de dysfonctionnements et recherche de solutions, création d'indicateurs et tableaux de bord, ordonnancement ...



Mes compétences :

contrôle de gestion

définition et gestion de projet

ingénierie de formation et ingénierie pédagogique

analyse de dysfonctionnement

pilotage par la performance