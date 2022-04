Christophe CADET

Bonjour, je suis analyste en fraude documentaire et à l'identité, plus précisément je suis expert en détection de la fraude liée aux documents administratifs. J'effectue la détection de documents administratifs contrefaits, falsifiés, volés vierges, etc---, qu'ils soient français ou étrangers.

Je peux également effectuer des contrôles de conformités et de cohérences sur des certificats de nationalité française et sur des actes de naissances français ou étrangers.

Ma société en consulting et formations dans ce domaine est en cours de création.

Pour plus de renseignements, n'hésitez à me contacter par mail.



Mes compétences :

Analyste en fraude documentaire et à l'identité