Christophe CADORET

Homme de terrain et de culture entreprise, j'accompagne nos équipes commerciales du Rhône Alpes Auvergne dans la conquête de ce marché. La montée en compétences du réseau (commerciale et technique) est mon objectif et l'exemplarité est le moyen d'y arriver.

La mise en place de plan d'actions commerciales est également dans mes attribution ainsi que la mise en place et l'animation des partenariats (Experts Comptables, Conseils, Organismes Professionnels...).



Mes compétences :

Assurance Santé

Assurance Vie

Épargne retraite

Prévoyance collective

Animation de formations

Accompagnement