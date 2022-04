Christophe CALERS

Je suis actuellement ingénieur d'étude en caractérisation des matériaux au Laboratoire de Réactivité de Surface (LRS) au CNRS d'Ivry/Seine.



Techniques expérimentales pratiquées :



- Dépôt et caractérisation de couches minces (PLD, spin coating)

- Microscopies optiques et à force atomique (AFM)

- Chromatographie sur couches minces, à colonnes

- Ellipsométrie

- Diffraction des Rayons X (DRX)

- Système de mesure des propriétés mécaniques (MPMS)

- Viscosimètrie

- XPS

- RPE



Personne Compétente en Radioprotection (PCR).



Mes compétences :

Marketing

PCR

Chimie

Recherche et Développement