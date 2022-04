Christophe CALME

J'exerce depuis bientôt 20 ans différentes fonctions d'encadrement dans des postes liés à la maintenance et à la production, dans le domaine automobile.



L’enjeu d’une fonction maintenance est la mise à disposition de moyens de production à une performance globale optimisée (coût direct et fiabilité).

Dans la démarche dynamique d’amélioration, il s’agit d’avoir une approche sur le court, moyen et long terme en intégrant la sécurité comme un incontournable.

Ce progrès ne peut être que collectif, résultat d’un travail commun partagé autour des enjeux de l’entreprise. L’implication de l’exploitant au quotidien, la communication et la transparence sont mes valeurs pour animer cette vision.

Mon parcours professionnel dans les métiers maintenance, travaux neufs et ingénierie dans l’industrie automobile m’a apporté les outils et méthodes de pilotage du progrès (TPM, analyse causale, AMDEC,…). Le préalable reste la sécurité. J’ai été ainsi acteur de nombreuses démarches autour de la préparation à la sécurité de gros chantiers, de la sécurité machine et du déploiement de protections collectives.

En tant que manager de services techniques, maintenance et ingénierie, responsable de mon budget de fonctionnement et d’investissement du périmètre, j’ai développé des compétences de construction de plan de progrès (sur les aspects managériaux, budgétaires et techniques), en adéquation avec les axes prioritaires de l’entreprise.

Enfin, de manière plus personnelle, je met en œuvre mes qualités propres au quotidien : ma rigueur, mon approche méthodologique, mon sens technique, ma stabilité, ma constance et mon implication au quotidien.



J'occupe depuis début 2016, une fonction de responsable maintenance d'une aciérie d'Arcelor Mittal.



Mes compétences :

Maintenance

Process

Fiabilité

Maintenance industrielle

Conduite de projet

Coordination de travaux