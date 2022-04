Christophe CAMBOT

Riche d'une expérience de plus de 15 ans dans les domaines de la création web et du cloud, je me suis engagé dans une démarche de reconversion qui m’a amené du monde de l’informatique et de la qualité à celui du traitement de l’information et de la documentation.



A l’issue de cette formation et des expériences professionnelles qui ont suivi, j’ai décidé de

m’orienter plus spécifiquement vers le métier de technicien de traitement de l’information, afin de

mener à bien des tâches axées autour du classement, de l’archivage et de la dématérialisation de

documents, ainsi que de la saisie et du traitement des données.



Mes compétences :

Recherche documentaire

Diplomatie

Veille

Notice bibliographique

Indexation

Adaptabilité

Cloud computing

Travail en équipe

Intégrité

Esprit d'analyse

Catalogage

Note de synthèse

PMB

Gestion documentaire

Revue de presse

Esprit de synthèse

Flora

Offshore management

Dépouillement

Rigueur

Test

Bulletinage

Panorama de presse

OJS

Numérisation

Saisie de donnée

Classement