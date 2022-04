Christophe CAMPION

Attaché commercial itinérant, je propose aux professionnels du bois, de la peinture, de l'hôtellerie et de loisirs, 25000 références de produits consommables.

J'ai auparavant travaillé pendant 12 ans dans une entreprise de plomberie et par la suite j'ai créé l'entreprise C&C dans le domaine des services à la personne.

Suite à cette expérience enrichissante de 13 ans, j'ai souhaité quitter le monde de l'entreprenariat (pour autant C&C est toujours en activité) pour m'orienter dans le métier de représentant au sein de l'entreprise BERNER, . Ce poste combine mes préférences professionnelles, à savoir le contact client, le service et l'envie de performer



Mes compétences :

Planification

Commerce B2B

Relations clients

Organisation du travail

Commerce B2C

Aisance relationelle