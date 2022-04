Christophe CAMPOS

DAF / CFO de PME à l'international - anglais courant - IPO.





. Plus de 20 ans d’expérience dans le domaine de la gestion financière à des postes de direction.

. Des références de grandes entreprises cotées.

. Une solide expérience tant dans les services que dans l’industrie.

. Une expertise reconnue par de grands cabinets d’audit.

. Rigueur, Intégrité, Transparence, Proximité et Disponibilité.



Mes compétences :

Ressources humaines

Directeur financier

Contrôle de gestion

ERP

Management

Comptabilité

Gestion de projet

Finance

Management de transition

Gestion de trésorerie

Business Plan et Gestion Budgetaire

Audit Interne et financier

Normes comptables internationales IAS/IFRS

Introduction en bourse - IPO