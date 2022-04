Christophe CANONGE

Responsable HSEQ SODI



En tant que responsable, je dirige un service HSEQ de façon proactive, mettant en œuvre tous les moyens nécessaires pour rechercher et développer des axes de progrès permettant d'améliorer l'ensemble des processus de l'entreprise, l'accessibilité des connaissances auprés des intervenants ( formation, supports pédagogiques, fiches métier...).



Multi disciplinaire, je participe activement aux divers projets informatiques (expertise, conseil et développement) dans des domaines aussi variés que la communication, le GMAO, les PGI, le WEB, la sélection d'outils d'analyse HSEQ.



Mes competences multiples me permettent d'organiser et manager des interventions complexes, de l'offre commerciale jusqu'à la reception finale integrant tout au long du processus une approche HSEQ indispensable aux objectifs de l'entreprise.



Mes compétences :

WebDesign

Quality assurance

Ingénieur du Son

Contrôle de gestion (développement)

Graphiste

Développeur

Maitrise de l'outil informatique

MASE (~ ISO 18000)

Offre technico-commerciale, exploitation