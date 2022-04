Christophe.capelli2017 CHRISTOPHE CAPELLI

Médocaines, Médocains,



Je suis de Cissac Médoc. Je suis fils d’ouvrier : ma famille vit et respire Médoc.



Mes parents m’ont donné une éducation basée sur les valeurs humaines.



Je connais nos villages, nos préoccupations, nos inquiétudes, nos caractères bien trempés, mais aussi notre générosité, notre sens du devoir et notre pudeur dans nos sentiments.



Je sais au fond de moi que je peux réussir, que je suis capable de fédérer, de m’entourer des meilleures compétences pour l’intérêt général.



Citoyen comme vous, je suis une personne qui aime s’engager pour l’intérêt collectif.



Ancien sous-officier de Gendarmerie, je suis déterminé, en bonne santé, et heureux dans ma vie de famille.



J’ai la chance de travailler pour la Fédération Française de Football, et ai exercé des fonctions d’arbitrage jusqu’au plus haut niveau pendant 12 ans. Vous m’avez confié la présidence du District de Football de Gironde Atlantique où nous avons réalisé ensemble de beaux challenges et ce, toujours avec fidélité.



J’aime ce Médoc et je souhaite relever un nouveau défi pour vous.

Je peux y arriver avec vous, car nous nous connaissons, et nous nous sommes toujours fait confiance.



Je veux redonner de la vie dans le Médoc, car après la fermeture de Shell en 1986, un certain désert économique s’est installé…



Alors il faut bouger, innover, croire en ses forces et le Médoc sortira gagnant !



Je veux que nous soyons solidaires car la réussite de quelques-uns ne peut pas être le projet de notre Médoc.



Je veux auprès de vous prendre des engagements clairs, raisonnables et raisonnés sur des projets essentiels pour l’avenir de notre Médoc. Nous n’avons plus le temps.



Être Député, ce n’est pas s’occuper de tout… Je veux m’entourer de tous les élus qui sont les piliers essentiels de nos villages, des meilleures compétences, des idées de toutes et de tous parce que nous avons besoin de transformations innovantes, radicales, courageuses et fédératrices.



Les sept chantiers que je vous propose sont concrets. Ils vous concernent principalement. Je parle vrai et sans langue de bois, avec mon cœur et mes idées novatrices.



Déterminé, je veux qu’ensemble nous relevions ce beau challenge : Etre libres, fiers, solidaires, car vivre en Médoc est une chance.



Christophe CAPELLI