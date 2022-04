Christophe CARELLI

J'ai 45 ans, je suis marié et j'ai un enfant.

Responsable maintenance, je dispose d'une expérience de plus 20 ans dans la grande distribution.

Charismatique, Pragmatique et ayant du leadership, je souhaiterai participer à un projet d'entreprise ambitieux et évoluer avec lui. Organisé, méthodique, je sais anticiper les besoins et m'adapter face aux problèmes rencontrés et trouver les bonnes solutions.

Dynamique et sachant faire force de propositions.

Je serais heureux de vous rencontrer pour discuter plus avant de l'adéquation de mon expérience et de mon profil à vos attentes.



Mes compétences :

Maintenance

Services généraux

Technique